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Ubisoft предупредила о возможном снижении частоты выхода обновлений к Rainbow Six Siege из-за коронавируса

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Вслед за другими крупными и не очень игровыми компаниями Ubisoft отправила своих сотрудников на карантин и удалённую работу. Хотя теоретически все эти пертурбации не должны негативным образом повлиять на развитие игр компании, коллектив разработчиков Rainbow Six Siege посчитал своим долгом заранее предупредить сообщество о возможном замедлении развития шутера.

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По словам разработчиков, повседневный «игровой опыт» Rainbow Six Siege никак не пострадает, однако небольшие обновления могут начать выходить реже. Иными словами, пока всё идёт по плану, но если вдруг развитие игры замедлится — нас предупреждали.

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Напоминаем, что недавно своих сотрудников на удалённую работу также отправили Electronic Arts, GSC Game World, CD Projekt RED и Rockstar. Во всех случаях разработчики заверили сообщество в том, что на их проекты данные действия не повлияют. Та же CD Projekt RED отдельно отметила, что сентябрьский релиз Cyberpunk 2077 остаётся в силе.

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