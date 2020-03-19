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В Dying Light сыграли более 18 млн человек, но лишь 5,5 млн прошли игру до конца

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Студия Techland продолжает помаленьку отмечать пятилетие своего зомби-боевика Dying Light. Под занавес празднования разработчики опубликовали занимательную инфографику.

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По статистике Techland, за пять лет в Dying Light сыграли более 18 миллионов человек, которые в общей сложности наиграли более 584 миллионов часов, уничтожили более 36 миллиардов зомби и прошли пешком более 2,2 миллиардов миль. По статистике, из более чем 18 млн игроков до конца Dying Light прошли лишь чуть больше 5,5 млн игроков.

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Наконец, немного косвенно связанной с Dying Light статистики: официальные каналы игры в общей сложности набрали более миллиона «фолловеров», в посвящённой Dying Light «вики» написано более 1,1 тысяч статей, а на Discord-серверах по игре оставлено свыше 1,6 млн сообщений.

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Напомним, что сейчас Techland вовсю корпит над Dying Light 2, однако её релиз в январе был отложен на неопределённый срок. Нет, не из-за коронавируса, а потому что разработчики поняли, что к ранее указанному сроку — весна 2020 — никак не успевают.

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