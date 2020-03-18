В Сети появилось видео прохождения демоверсии ремейка Resident Evil 3
Технически доступ к демоверсии ремейка Resident Evil 3 должен открыться завтра, 19 марта, однако в некоторых регионах это случилось чуть раньше запланированного срока, чем и воспользовался автор YouTube канала Boss Fight Database, записавший и опубликовавший 20-минутное видео прохождение «демки».
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Пользуясь случаем, стоит напомнить, что до полноценного релиза ремейка Resident Evil 3 осталось чуть больше двух недель: на всех актуальных платформах игра появится уже третьего апреля.
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