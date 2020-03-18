Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В Сети появилось видео прохождения демоверсии ремейка Resident Evil 3

+
1000 товаров по 1 рублю в Ситилинке
<b>RTX 2080 дешевле чем по старой цене</b> - ХВАТАЙ
<b>Ryzen 3990</b> доступен за сотни тысяч рублей
Ситилинк снижает цену на RTX 2070 третий день подряд
2080 Super в Регарде - дешевле ЛЮБОЙ обычной 2080

Технически доступ к демоверсии ремейка Resident Evil 3 должен открыться завтра, 19 марта, однако в некоторых регионах это случилось чуть раньше запланированного срока, чем и воспользовался автор YouTube канала Boss Fight Database, записавший и опубликовавший 20-минутное видео прохождение «демки».

реклама

Пользуясь случаем, стоит напомнить, что до полноценного релиза ремейка Resident Evil 3 осталось чуть больше двух недель: на всех актуальных платформах игра появится уже третьего апреля.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

capcom resident evil 3 resident evil 3 remake
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Сетевой хоррор Dead by Daylight выйдет на Android и iOS в середине апреля
+
В Сети появилось видео прохождения демоверсии ремейка Resident Evil 3
+
Vulkan API отныне поддерживает трассировку лучей
15
Bethesda напомнила, по какой причине отказалась от Deathmatch в DOOM Eternal
13
Неоднозначный хоррор Agony разошёлся тиражом в 300 тысяч копий
+
Похоже, Blizzard готовится к анонсу нового героя Overwatch
1
Сегодня в Steam стартует весенний The Game Festival с четырьмя десятками демоверсий разрабатываемых игр
+

Интересные материалы

Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
9 марта 2020 96
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: март 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
8 марта 2020 22
Выбираем ЦАП с лучшим звуком: кандидаты из Китая
6 марта 2020 204
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 7 1700 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
16 марта 2020 43
Ретроклокинг: все топы NVIDIA – PCI-Express интерфейс
10 марта 2020 90
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX 5700
13 марта 2020 28

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Тест боксового кулера AMD Wraith Spire - неплохой разгонный потенциал для Ryzen 7 2700 "из коробки"
99
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce GTX 1650 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 580
26
Обзор дешевой компьютерной периферии. Часть 2
18
Обзор корпусных вентиляторов AeroCool Astro 12 Pro: космическое представление
13
Дефицита не будет – новинки компьютерных магазинов РФ в марте 2020 года: Zalman, Aorus, Phanteks, Nanoxia и другие
32
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe Plextor M9PGN Plus (PX-1TM9PGN+) объемом 1 Тбайт
9
Флешбэк: Sony Xperia S – первый смартфон Sony после «развода» с Ericsson
1

Сейчас обсуждают

Тилька Шмидт
18:39
Эти придурки из Sony так и не поняли, что их время прошло. Все себя мнят яблочным гигантом, и такие не адекватные ценники лепят, на свои подделки и я сейчас говорю не про флагманы, а про массовый сегм...
Флешбэк: Sony Xperia S – первый смартфон Sony после «развода» с Ericsson
Иоанн Грозный
18:39
да, у меня лж олед 55 пиковая яркость для HDR делает сосамбу у тв с подсветкой , телевизору 1,5 года а уже просматривается остаточное изображение логотипа тнт. а скоро и ресурс пиксели свой выработают...
Самый доступный OLED-телевизор LG 2020 года оценён в 1500 долларов – все цены
Евгений Морозов
18:39
Mesa у меня из коробки стоит в системе (у меня Manjaro), видеокарта определяется (у меня RX 5700 XT, правда определяется как Navi10, но это на работоспособность в играх и ПО не влияет), всё ок. Более ...
Все видеокарты AMD Radeon получат трассировку лучей в реальном времени
Илья Кадкин
18:38
Похоже на то, что куртка таки лососнёт тунца.
API Vulkan - трассировка лучей больше не требует видеокарт серии RTX от Nvidia
Алексей Румянцев
18:38
помойки в виде блогов не интересует
Vulkan API отныне поддерживает трассировку лучей
wwr222
18:37
65вт на бумаге.Все дешевые платы слабенькие,все.У АМД,у Интела.Исключений нет и не было.
6-ядерный 12-поточный Intel Core i5-10600K смог обойти AMD Ryzen 5 3600X в бенчмарках Time Spy и Fire Strike
Тилька Шмидт
18:34
Пфффф) Сэр какая разница между фэнтези и сказкой?
Bethesda напомнила, по какой причине отказалась от Deathmatch в DOOM Eternal
Владислав Балашов
18:34
А где хумансы видят 300 если герцовка чёрного зеркала максимум 240?
Все видеокарты AMD Radeon получат трассировку лучей в реальном времени
Beta Version
18:33
Оно и качает +- один объём. В Стиме может быть показано от 20 метров до 1,5 гига, но реально забивает диск под 30 гигов, пока патч не скачается и не накатится. Соответственно, при канале в 100 мегабит...
В Path of Exile был зафиксирован новый рекорд пикового «онлайна»
Максим Смирнов
18:26
Пахнет пиздецом)
API Vulkan - трассировка лучей больше не требует видеокарт серии RTX от Nvidia
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем