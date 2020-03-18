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Похоже, Blizzard готовится к анонсу нового героя Overwatch

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Blizzard любит некоторое время «дразнить» поклонников Overwatch перед анонсами новых героев, и вот, похоже, на днях компания начала намекать на скорое появление в игре нового персонажа.

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В официальном Twitter игры появился отрывок из дневника одной из учёных организации Overwatch доктора Мины Ляо, в котором она рассказывает о том, как командир Overwatch дал добро её новому проекту на базе успешного прототипа искусственного интеллекта. Далее в дневнике следуют рассуждения о том, что искусственная жизнь — тоже жизнь, и людям следует это осознать.

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По мнению поклонников Overwatch, новым героем станет омник Эхо, которую мы уже могли видеть в короткометражке «Встреча старых друзей» и анонсирующем видео Overwatch 2.

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А вот к какому классу будет относиться новый герой, не вполне ясно. С точки зрения логики пора уже внедрить в игру нового персонажа класса «Урон»: за почти четыре года, прошедших с момента релиза игры, только три новых героя принадлежали этому классу, да и то, один из них с большой натяжкой.

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