В конце прошлого года в Steam прошёл приуроченный к церемонии The Game Awards 2019 первый фестиваль игр (The Game Festival), в рамках которого можно было сыграть в демоверсии почти полутора десятков находящихся в разработке игр, в том числе ремейка System Shock.

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Как сообщает создатель The Game Awards в целом и фестиваля в частности Джефф Кейли, сегодня в Steam начнётся весенняя версия данного события. Она организовывается с целью поддержки разработчиков, которые пострадали в результате переноса Game Developers Conference (GDC) 2020 из-за коронавируса.

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Демоверсии каких игр будут представлены в рамках весеннего фестиваля, не уточняется, зато известно, что их будет более четырёх десятков. Фестиваль пройдёт с вечера 18 марта по 23 марта. Как только он стартует, мы по возможности максимально оперативно дополним данную заметку с заменой её заголовка.