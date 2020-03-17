По всей видимости, Ubisoft решила, что имеет смысл ознакомить широкую игровую общественность с одним из её лучших проектов последних лет — Assassin’s Creed Odyssey — и объявила в игре бесплатные выходные.

реклама

Хотя в видеоролике и указано, что акция пройдёт с 19 по 22 марта, на деле же из-за разницы в часовых поясах всё немного сложнее: на PC бесплатные выходные стартуют 19 марта в 14:00 по московскому времени, а заканчиваются 23 марта в 19:00 по московскому времени. На консолях предложение чуть более щедрое — с 19 марта 10:00 по МСК и до 23 марта 20:00 по МСК.

реклама

Ubisoft уточняет, что весь достигнутый во время бесплатных выходных прогресс будет сохранён на вашей учётной записи, так что в случае покупки полной версии игры начинать прохождение с нуля не придётся. Кроме того, игра уже сейчас прнимает участие в распродаже со скидками до -67 % в зависимости от издания.