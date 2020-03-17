Обзорный трейлер симулятора бездорожья SnowRunner поведал об основных особенностях игры
Разработчики симулятора бездорожья SnowRunner продолжают увеличивать темпы предпродажной подготовки своего проекта. Сегодня на официальном YouTube-канале издательства Focus Home Interactive появилось обзорное видео SnowRunner, в котором разработчики подробно рассказывают о том, что нас ждёт в данном симуляторе преодоления пересечённой местности. Видео заботливо снабжено русскими субтитрами.
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Если вкратце, то SnowRunner порадует реалистичной физикой почвы и автомобилей, а также живописными пейзажами. Действие SnowRunner разворачивается в трёх регионах: на Аляске, в Мичигане и на полуострове Таймыр. От региона зависят доступные задания, а также сложность. По словам разработчиков, перед выполнением задания имеет смысл хорошенько подготовиться, ведь неправильный выбор грузовика-вездехода и неумелый анализ территории могут привести к провалу миссии.
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Релиз SnowRunner запланирован на 28 апреля на всех актуальных платформах.
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