Codemasters решила напомнить игрокам о своём замечательном раллийном симуляторе DiRT Rally 2.0 весьма предсказуемым образом — выпуском самого полного издания игры. Оно получило название DiRT Rally 2.0 Game of the Year Edition. Нагрузили данный пакет по полной программе. В него вошёл весь контент, который разработчики выпускали на протяжении четырёх игровых сезонов. Особым образом отмечена VR-платформа Oculus, весь контент для которой тоже включили в GOTY-издание. Расширение Colin McRae: FLAT OUT Pack будет включено в полное издание симулятора совершенно бесплатно.

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Для оценки содержимого DiRT Rally 2.0 Game of the Year Edition разработчики из Codemasters не поленились представить удобный и лаконичный список контента с разбивкой по сезонам. Покупатели смогут также познакомиться в игре с пилотами и болидами чемпионата FIA World Rallycross Championship, которые действительно принимали в нём участие в 2018-2019-х годах. Всего же проект готов предложить к ознакомлению более 80 гоночных авто на трассах из 26 стран мира.

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Выход DiRT Rally 2.0 Game of the Year Edition запланирован на 24 марта. Проект появится на PC, Xbox One и PlayStation 4. Владельцы Oculus-версии игры получат расширенное издание автоматически в день его выхода. Адептам мира осязаемых вещей, любителям запаха пластика и свежей типографской краски стоит обратить внимание на коробочные издания GOTY-издания для консолей. Они поступят в продажу 27 марта.

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