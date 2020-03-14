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EA отменяет публичные киберспортивные мероприятия из-за бушующего коронавируса

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Коронавирус COVID-19 продолжает самым негативным образом сказываться на различных областях человеческой жизни. В целях замедления распространения данной заразы государства в целом и крупные и не очень компании в частности в массовом порядке переносят или вовсе отменяют свои публичные мероприятия.

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Сегодня, например, Electronic Arts сообщила о переносе сразу четырёх киберспортивных турниров: EA Sports FIFA 20 Global Series, Madden NFL 20 Championship Series, Apex Legends Global Series и FIFA Online 4 Live Events. Данные турниры подразумевают наличие зрителей в залах, поэтому и пошли «под нож»; турниры же, которые проводятся «в онлайне», откладываться или отменяться не будут. По крайней мере, пока.

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Также Electronic Arts позакрывала все свои офисы в городах с опасной концентрацией заражённых коронавирусом и организовала своим сотрудникам удалённый доступ, дабы те могли продолжать работать из дома.

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