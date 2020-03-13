Энтузиаст Halk Hogan продолжает радовать любителей эстетической красоты: как и было обещано в конце февраля, несколько часов назад состоялся релиз его графической модификации The Witcher 3 HD Reworked Project 11.0.

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Модификация создавалась для тех, кто считает, что The Witcher 3 в графическом плане уже морально устарела: после установки пользователь сможет полюбоваться текстурами более высокого разрешения, а также в целом повышенной детализацией игровых объектов. Изменения затронули не только Туссент, но и другие регионы мира «Ведьмака».

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Автор The Witcher 3 HD Reworked Project предупреждает, что хоть его модификация и не должна больно ударить по производительности игры, но вот до видеопамяти она весьма голодная: рекомендуется обладать видеокартой хотя бы с четырьмя гигабайтами набортной памяти. Допускается работа и с тремя гигабайтами, а вот меньше — уже никак.