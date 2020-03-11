После того как организаторы крупных технических и игровых мероприятий стали друг за другом отказываться от их проведения из-за опасности коронавируса COVID-19, любители видеоигр и просто следящие за развитием индустрии занервничали, что аналогичная участь постигнет и E3 2020.

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Поначалу компания ESA, выступающая организатором E3, избегала прямых ответов на данный вопрос, ограничиваясь фразой «Мы следим за развитием ситуации», но вирус не остступает, и компании пришлось пойти на крайние меры : E3 2020, которая должна была пройти в Лос-Анджелесе с 9 по 11 июня, отменяется.

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Все, кто уже приобрели билеты на выставку, могут рассчитывать на возврат средств. Впрочем, некая «тень» E3 летом всё же будет: ESA постарается провести онлайн-мероприятие, на котором издатели и разработчики могли бы поведать широкой общественности о своих планах. Подробностей пока нет. Возможно, мероприятие пройдёт в формате видеоконференции или же дневников разработчиков.

Это первый случай отмены E3 за четверть века её существования. Впрочем, по мнению некоторых игровых журналистов, разработчики и издатели от отмены E3 практически ничего не потеряют: интерес к выставке с каждым годом уменьшается, а многие участники уходят в «онлайн». По самым пессимистичным прогнозам, E3 2019 станет последней выставкой; по крайней мере, в привычном виде.