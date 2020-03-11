Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Официально: выставка E3 в этом году проводиться не будет

+
РУХНУЛА цена RTX 2080 несмотря на рост доллара
ASUS 2070 почти по старой цене в Ситилинке
2060 ASUS по старой цене в Регарде
Сказочно низкая цена на Ryzen 3900X в Регарде. Надо брать.
1660Ti по старой цене в Регарде
Цены на память снижены на 30% - несмотря на падение рубля

После того как организаторы крупных технических и игровых мероприятий стали друг за другом отказываться от их проведения из-за опасности коронавируса COVID-19, любители видеоигр и просто следящие за развитием индустрии занервничали, что аналогичная участь постигнет и E3 2020.

реклама

Поначалу компания ESA, выступающая организатором E3, избегала прямых ответов на данный вопрос, ограничиваясь фразой «Мы следим за развитием ситуации», но вирус не остступает, и компании пришлось пойти на крайние меры: E3 2020, которая должна была пройти в Лос-Анджелесе с 9 по 11 июня, отменяется.

реклама

Все, кто уже приобрели билеты на выставку, могут рассчитывать на возврат средств. Впрочем, некая «тень» E3 летом всё же будет: ESA постарается провести онлайн-мероприятие, на котором издатели и разработчики могли бы поведать широкой общественности о своих планах. Подробностей пока нет. Возможно, мероприятие пройдёт в формате видеоконференции или же дневников разработчиков.

Это первый случай отмены E3 за четверть века её существования. Впрочем, по мнению некоторых игровых журналистов, разработчики и издатели от отмены E3 практически ничего не потеряют: интерес к выставке с каждым годом уменьшается, а многие участники уходят в «онлайн». По самым пессимистичным прогнозам, E3 2019 станет последней выставкой; по крайней мере, в привычном виде.

Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Официально: выставка E3 в этом году проводиться не будет
+
Stadia-версия DOOM Eternal должна была поддерживать «настоящее» 4K, но не получилось
2
Зомби-шутер Zombie Army 4: Dead War обзавёлся собственным сезонным пропуском
1
Количество игроков в Anno 1800 превысило один миллион, объявлены бесплатные выходные
1
Ubisoft тоже выступила в поддержку NVIDIA GeForce NOW
3
Бывшего продюсера Horizon Zero Dawn возмутило недовольство некоторых игроков анонсом PC-версии
47

Интересные материалы

Изучаем влияние частоты DDR4 2666 - 4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K
2 марта 2020 121
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
9 марта 2020 79
Выбираем ЦАП с лучшим звуком: кандидаты из Китая
6 марта 2020 185
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: март 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
8 марта 2020 21
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
4 марта 2020 55
Лучшие видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 60 тысяч рублей: март 2020
6 марта 2020 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Есть ли жизнь под Linux. Критика одной статьи
288
Ретроклокинг: все топы NVIDIA – PCI-Express интерфейс
71
Компьютерный энтузиаст - барахольщик: исчерпывающий гайд по ведению бизнеса в кризис
83
Что нового в грядущем обновлении Windows 10 April 2020
7
Обзор дешевой компьютерной периферии. Часть 1
14
В погоне за производительностью: процессоры – март 2020
25
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce GTX 1650 Super
9

Сейчас обсуждают

McArcher
19:00
Разве?
Microsoft победила заразивший 9 млн. компьютеров ботнет Necurs
Алексей Кутерев
18:59
Только там наверное опечатка. На самом деле - 1080р.
Stadia-версия DOOM Eternal должна была поддерживать «настоящее» 4K, но не получилось
Олег Власов
18:55
Bare_Metal У вас правдивая информация что Кайота сделали на конец-то девушкой?
Новая критическая уязвимость процессоров Intel может снизить их производительность до 19 раз
Ellenroots
18:51
вы выбрали не тот сайт в таком случае
Новая тема Global Version 11 для MIUI 11 не оставит равнодушными поклонников
BOIN
18:38
А несметное количество уже выпущенных программ и игр по вашему тоже будут переделывать (перекомпиливать)? Смешно просто... Чтобы вы понимали ситуацию - у нас в конторе для C++ до сих пор компилятор 20...
TSMC начнёт массовый выпуск 5-нм продукции в следующем месяце
Dzhereli
18:37
Просто удивление))
Бывшего продюсера Horizon Zero Dawn возмутило недовольство некоторых игроков анонсом PC-версии
mazahakaruss
18:36
Не 4к, но 1800р тоже неплохо.
Stadia-версия DOOM Eternal должна была поддерживать «настоящее» 4K, но не получилось
Bare_Metal
18:35
Ну нет же. Правда что Zelot девушка модельной внешности?
Новая критическая уязвимость процессоров Intel может снизить их производительность до 19 раз
Amon Amarth
18:35
Шмотки? Я однажды труп огра потерял в траве, пока от остальных противников отбивался
The Elder Scrolls IV Oblivion получает новый пакет текстур HD 2020
Bare_Metal
18:33
Правильно статья про эту уязвимость переведена здесь: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=52517
Новая критическая уязвимость процессоров Intel может снизить их производительность до 19 раз
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем