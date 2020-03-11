Разработчики из студии Rebellion анонсировали первый сезонный пропуск для своего зомби-шутера Zombie Army 4: Dead War. Сразу отметим, что данный набор, как и положено в подобных случаях, предназначен для регулярного пополнения игры свежим контентом. Мы уже знаем, что появятся 3 сюжетные миссии, 4 персонажа и столько же костюмов для них, 9 наборов оружия и 5 скинов для пушек. Будет контент и для любителей всего бесплатного. Разработчики собираются выпустить бесплатные обновки с новым уровнем сложности, режимом и двумя картами.

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С первым обновлением пропуска всё уже известно. Начнём с того, что оно уже вышло. Его содержимое следующее:

миссия Terror Lab;

новый персонаж — морской капитан;

костюм «Классический Борис»;

скин «Раскалённая лава»;

парочка новых пушек;

бесплатная карта для режима Horde (называется Undead Wood).

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Наибольший интерес из данного набора вызывает, конечно же, свежая миссия. Задание доступно не только для одиночного, но и для кооперативного прохождения. Она отправит игроков в некую загадочную лабораторию, где им придётся разузнать историю появления зомби.

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Сезонный пропуск для Zombie Army 4: Dead War доступен для покупки в Epic Games Store, Microsoft Store и PlayStation Store. Причём, самые демократичные цены ожидают вас в магазине от Epic Games. Набор контента можно приобрести как отдельно, так и в составе издания Super Deluxe Edition. Разработчики проявили особую гибкость — при особом желании весь платный можно купить по отдельности.