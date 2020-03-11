Зомби-шутер Zombie Army 4: Dead War обзавёлся собственным сезонным пропуском
Разработчики из студии Rebellion анонсировали первый сезонный пропуск для своего зомби-шутера Zombie Army 4: Dead War. Сразу отметим, что данный набор, как и положено в подобных случаях, предназначен для регулярного пополнения игры свежим контентом. Мы уже знаем, что появятся 3 сюжетные миссии, 4 персонажа и столько же костюмов для них, 9 наборов оружия и 5 скинов для пушек. Будет контент и для любителей всего бесплатного. Разработчики собираются выпустить бесплатные обновки с новым уровнем сложности, режимом и двумя картами.
реклама
С первым обновлением пропуска всё уже известно. Начнём с того, что оно уже вышло. Его содержимое следующее:
- миссия Terror Lab;
- новый персонаж — морской капитан;
- костюм «Классический Борис»;
- скин «Раскалённая лава»;
- парочка новых пушек;
- бесплатная карта для режима Horde (называется Undead Wood).
рекламаНаибольший интерес из данного набора вызывает, конечно же, свежая миссия. Задание доступно не только для одиночного, но и для кооперативного прохождения. Она отправит игроков в некую загадочную лабораторию, где им придётся разузнать историю появления зомби.
рекламаСезонный пропуск для Zombie Army 4: Dead War доступен для покупки в Epic Games Store, Microsoft Store и PlayStation Store. Причём, самые демократичные цены ожидают вас в магазине от Epic Games. Набор контента можно приобрести как отдельно, так и в составе издания Super Deluxe Edition. Разработчики проявили особую гибкость — при особом желании весь платный можно купить по отдельности.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила