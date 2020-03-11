Энтузиаст показал, как выглядел бы ремейк Half-Life с трассировкой лучей
На прошлой неделе спустя полтора десятка лет разработки в свет наконец-то вышла завершённая версия фанатского ремейка Half-Life (Black Mesa). Но есть у данного ремейка один существенный недостаток: несмотря на то, что визуально он многократно превосходит оригинал 1998 года выпуска, по меркам 2020 года графика в проекте уже давно морально устарела.
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Решить данную проблему попробовал энтузиаст под ником Harry101UK, который опубликовал на своём YouTube-канале ролик с Black Mesa с трассировкой лучей. Для демонстрации автор использовал инструмент Marty McFly’s RT Shader, который имитирует трассировку лучей на весьма высоком качественном уровне.
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Пользуясь случаем, стоит напомнить, что с релизом Black Mesa версии 1.0 работа студии Crowbar Collective не заканчивается: проект будет продолжать получать обновления.
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