Фанатам творчества студии Sucker Punch несказанно повезло. Грядущий экшен Ghost of Tsushima будет полностью переведён на русский язык. Специально по такому хорошему случаю российское представительство PlayStation опубликовало локализованную версию сюжетного трейлера.

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Итак, в локализованном варианте игра получила название «Призрак Цусимы». Она расскажет нам историю героя по имени Джин Сакай. Его родина Цусима подверглась нападению со стороны монгольских захватчиков. Дать им отпор и защитить всё, что осталось от родины и народа, — главная задача для нашего героя. Отправляясь в эпическое приключение по освобождению Цусимы, он вынужден оставить традиции самураев и стать новым воином.

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Выход «Призрака Цусимы» должен случиться уже 26 июня. Только на PlayStation 4.