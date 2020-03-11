Epic Games Store продолжает развиваться: теперь в магазине есть списки желаемого
Epic Games Store заметно преобразился с момента своего запуска в конце 2018 года, однако в магазине по-прежнему отсутствуют некоторые важные функции, к которым игроки привыкли в более давно существующих сервисах. Что ж, пару часов назад одной такой недостающей функцией стало меньше: Epic Games сообщила о том, что теперь в её магазине есть долгожданные списки желаемого.
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Смысл функции такой же, как и в других магазинах: вы будете получать уведомления о релизе добавленных в список желаемого игр, а также о наличии на них скидок.
рекламаСтоит напомнить, что планом развития своего магазина компания Epic Games поделилась ещё год назад: в будущем в нём появятся новые функции оплаты, поддержка новых валют, пользовательские рецензии и прочее.
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