Epic Games Store заметно преобразился с момента своего запуска в конце 2018 года, однако в магазине по-прежнему отсутствуют некоторые важные функции, к которым игроки привыкли в более давно существующих сервисах. Что ж, пару часов назад одной такой недостающей функцией стало меньше: Epic Games сообщила о том, что теперь в её магазине есть долгожданные списки желаемого.

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Смысл функции такой же, как и в других магазинах: вы будете получать уведомления о релизе добавленных в список желаемого игр, а также о наличии на них скидок.

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