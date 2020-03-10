Как и было обещано, в 17:00 по московскому времени Electronic Arts опубликовала посвящённый Command & Conquer Remastered видеоролик, который порадовал не только пересказом перечня всех изменений по сравнению с оригинальными играми сборника, но и приятным сюрпризом — оглашением даты выхода. Окунуться в детство можно будет 5 июня этого года на PC (Steam и Origin).

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Джим Вессела из Electronic Arts напомнил о полностью переработанной графике, улучшенных кинематографических вставках, обновлённом культовом музыкальном сопровождении, за которое отвечал композитор оригинала Фрэнк Клепаки, а также полностью соответствующим сегодняшним требованиям режиме сетевой игры.

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Command & Conquer Remastered состоит из облагороженных версий Tiberian Dawn, Red Alert и трёх дополнений к ним. Ну а теперь остаётся только ждать указанной даты.