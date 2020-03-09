Хорошая новость для тех игроков, которые до сих считают Shenmue III интересным и захватывающим проектом, на который стоит тратить своё драгоценное время. Разработчики из YS Net совместно с издательством Deep Silver объявили, что третье дополнение для эпичного долгостроя выйдет уже 17 марта. Называется оно Big Merry Cruise.

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На этот раз Рё попадёт на круизный лайнер, пришвартованный в городском порту. Цель этого визита — открытие доступа к новым развлечениям. Все они будут представлены в виде увлекательных (наверное) мини-игр. Помимо развлечений, Рё ещё предстоит заняться некими сложными заданиями, за выполнение которых полагаются ценные призы. Наверное, они тоже будет связаны с азартными играми — а какими они ещё могут быть на круизном лайнере?

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Big Merry Cruise будет доступно на PlayStation 4 и PC. В случае с «персоналками» речь, конечно же, идёт об Epic Games Store. Важный момент: обладатели Complete DLC Collection получат DLC бесплатно.