Подобные вещи быстро забываются, но релиз PC-версии Batman Arkham Knight был столь сильно наводнён проблемами технического характера, что её продажи даже приходилось приостанавливать на полгода и возвращать покупателям средства. После повторного релиза количество проблем уменьшилось, но об их полном истреблении говорить, увы, не приходилось.

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Спустя почти пять лет после релиза в PC-версии Batman Arkham Knight до сих пор не исправлены многие серьёзные ошибки, поэтому бремя решения этих проблем ложится на самоотверженное сообщество. Сегодня, например, на просторах Reddit появился «пост», в котором энтузиаст под ником Sheriel Farouk рассказал о своём патче, исправляющем ошибки с «подтормаживаниями» (stuttering) и частотой кадров.

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Чтобы фанатский патч работал без накладок, автор советует полностью отключать все эффекты NVIDIA GameWorks и оверлей GeForce Experience. Первые несовместимы с патчем, второй вызывает вылеты на рабочий стол.

К сожалению, ситуации, когда энтузиастам приходится «убирать» за официальными разработчиками, не так редки, как того хотелось бы.