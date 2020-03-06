Ранний доступ к Everspace 2 откроется на пару месяцев позже, чем планировалось
Космический боевик Everspace 2, анонсированный в августе прошлого года, пройдёт через этап раннего доступа в Steam. Изначально планировалось, что фаза раннего доступа стартует в сентябре этого года, но сегодня разработчики из Rockfish Games сообщили, что широкая общественность сможет опробовать опробовать новинку в декабре.
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Главная причина связана с коронавирусом, но косвенно. Дело в том, что из-за COVID-19 были отменены или перенесены многие игровые мероприятия и встречи, которые были важны для Rockfish с точки зрения продвижения Everspace 2, так что теперь разработчикам необходимо перекраивать график.
рекламаЕсть и вторая причина: нежелание вступать в конкурентную борьбу с крупными научно-фантастическими проектами, релизы которых назначены на сентябрь или осень в целом: Cyberpunk 2077 и Outriders. Скорее всего, речь идёт о борьбе за время игроков; поскольку напрямую проекты в столь разных жанрах друг другу не конкуренты.
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