Студия Frictional Games, известная по сериям Amnesia и Penumbra, уже сравнительно давно дразнит поклонников своего творчества «тизерами» с явным закосом под хоррор-составляющую. Что ж, догадки больше можно не строить, новинкой действительно оказалась новая Amnesia с подзаголовком Rebirth.

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Из названия можно сделать скоропалительный вывод, что мы имеем дело с ремастером Amnesia The Dark Descent, но нет, перед нами полноценная новая часть, события которой разворачиваются спустя десять лет после событий первой части.

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Играть будем за женщину по имени Таси Трианон, пришедшую в себя где-то в алжирской пустыне, и вынужденную восстанавливать потерянные воспоминания, попутно спасаясь от мистического питающегося страхами существа. Вообще, в трейлере показано много интересной информации, но в отрыве от контекста пользы от неё не так много, как хотелось бы.

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По словам разработчиков, Amnesia Rebirth — это сюжетный приключенческий хоррор, который будет по-новому пугать нас. Классические "скримеры" если и будут, то в незначительном количестве. Заявлено большое количество головоломок и богатый на различные интересности мир.

Релиз запланирован на эту осень на PC и PlayStation 4.