Ужастик Amnesia Rebirth официально анонсирован, релиз — этой осенью
Студия Frictional Games, известная по сериям Amnesia и Penumbra, уже сравнительно давно дразнит поклонников своего творчества «тизерами» с явным закосом под хоррор-составляющую. Что ж, догадки больше можно не строить, новинкой действительно оказалась новая Amnesia с подзаголовком Rebirth.
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Из названия можно сделать скоропалительный вывод, что мы имеем дело с ремастером Amnesia The Dark Descent, но нет, перед нами полноценная новая часть, события которой разворачиваются спустя десять лет после событий первой части.
рекламаИграть будем за женщину по имени Таси Трианон, пришедшую в себя где-то в алжирской пустыне, и вынужденную восстанавливать потерянные воспоминания, попутно спасаясь от мистического питающегося страхами существа. Вообще, в трейлере показано много интересной информации, но в отрыве от контекста пользы от неё не так много, как хотелось бы.
рекламаПо словам разработчиков, Amnesia Rebirth — это сюжетный приключенческий хоррор, который будет по-новому пугать нас. Классические "скримеры" если и будут, то в незначительном количестве. Заявлено большое количество головоломок и богатый на различные интересности мир.
Релиз запланирован на эту осень на PC и PlayStation 4.
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