В Steam вышел симулятор ходьбы, который тут же стали сравнивать с Death Stranding
Инди-разработчики продолжают пользоваться либеральной политикой Steam в отношении доступных к распространению в этом сервисе игр. Так, вчера на прилавках Steam появилась игра под лаконичным названием Walking Simulator (симулятор ходьбы), в котором нашему герою необходимо доставлять грузы из пункта А в пункт Б.
реклама
По сюжету, в ближайшем будущем на Земле случилась Третья мировая война, которая вкупе с коронавирусом уничтожила цивилизованный мир. Мы играем за последнего «почтальона», доставляющего посылки ещё оставшимся в живых адресатам, используя снегоходы, импровизированные летательные аппараты, а также «11-й номер».
рекламаОтноситься серьёзно к данному проекту не стоит. Даже сами авторы этого не делают: запутались в коротеньком описании, не разобравшись, в каком же всё-таки году происходит действие их игры — 2020-м или 2022-м.
Между тем настоящая Death Stranding доберётся до PC уже второго июня.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила