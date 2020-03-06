Инди-разработчики продолжают пользоваться либеральной политикой Steam в отношении доступных к распространению в этом сервисе игр. Так, вчера на прилавках Steam появилась игра под лаконичным названием Walking Simulator (симулятор ходьбы), в котором нашему герою необходимо доставлять грузы из пункта А в пункт Б.

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По сюжету, в ближайшем будущем на Земле случилась Третья мировая война, которая вкупе с коронавирусом уничтожила цивилизованный мир. Мы играем за последнего «почтальона», доставляющего посылки ещё оставшимся в живых адресатам, используя снегоходы, импровизированные летательные аппараты, а также «11-й номер».

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Относиться серьёзно к данному проекту не стоит. Даже сами авторы этого не делают: запутались в коротеньком описании, не разобравшись, в каком же всё-таки году происходит действие их игры — 2020-м или 2022-м.

Между тем настоящая Death Stranding доберётся до PC уже второго июня.