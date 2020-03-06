A World Betrayed — новое дополнение для Total War: Three Kingdoms
Разработчики из Creative Assembly совместно с Sega представили новое дополнение для стратегии Total War: Three Kingdoms. Если что, порция контента получила название A World Betrayed. Выход намечен уже на 19 марта.
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Дополнение привнесёт в игру стандартную порцию новых «плюшек». Будут новые отряды, события, задания и даже геймплейные новшества. Разработчики также обещают добавить две новые фракции, руководить которыми здесь будут герои Люй Бу и Сунь Цэ.
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Всё, что относится к сюжету, случилось в A World Betrayed в 194 году нашей эры. Плохой парень Дун Чжо уже несколько лет как мёртв. Убил мерзавца Люй Бу, его приёмный сын. Это, собственно, предыстория всех событий, что там должны случиться.
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