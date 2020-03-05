Студия Jujubee совместно с 1C Entertainment официально анонсировали Realpolitiks II, стратегии про мировое господство, которого придётся добиваться. На выбор игроку дают 216 наций. Какими средствами добиваться успеха — решать только ему. Можно прибегнуть к дипломатии, но не забывать при этом использовать отработанные методы шпионажа. Демонстрация военной мощи — тоже пойдёт.

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Будут в Realpolitiks II и бои. Боевую систему разработчики «прокачали» по сравнению с первой частью. Теперь придётся учитывать погодные условия и ландшафт, планировать размещение армейских войск и многое другое. Разнообразить игровой процесс призваны случайные события — их тут будет в достатке, больше тысячи. Во многом Realpolitiks II будет похожа на Civilization, только с упором на развитие отношений (плохих или хороших) между странами.

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Представители Jujubee сразу готовят для своей стратегии набор инструментов для создания пользовательских модификаций. Продлит ли это жизнь проекту — пока сложно судить. Для начала должен состояться релиз. Он намечен на осень нынешнего года. Игра запланирована к выходу в Steam.