Valve опубликовала три видеоролика с игровым процессом Half-Life Alyx
Valve за три недели до релиза Half-Life Alyx опубликовала три видеоролика с её игровым процессом. Здесь можно было бы неудачно пошутить на тему «Valve умеет считать до трёх!» со всеми вытекающими, но лучше воздержаться — слишком уж болезненная тема. Хотя, время лечит. Все видеоролики имеет смысл посмотреть даже в том случае, если у вас нет и не будет совместимого с игрой VR-устройства.
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Напоминаем, что события Half-Life Alyx разворачиваются в промежутке между Half-Life и Half-Life 2, когда наш молчаливый физик ещё нежится в стазисе, а в реальном мире между тем произошёл захват планеты силами инопланетной расы, именуемой Альянсом. Мы будем играть за Аликс Вэнс, помогающую своему отцу в построении Сопротивления.
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Релиз Half-Life Alyx состоится 23 марта.
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