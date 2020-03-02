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По слухам, Capcom до апреля следующего года выпустит ещё одну Resident Evil

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Инсайдер Dusk Golem, который уже заслужил репутацию человека, чьи утечки касательно игр Capcom впоследствии подтверждаются, опубликовал в своём блоге новую заметку. Согласно информации инсайдера, до конца следующего финансового года (31 марта 2021 года по «человеческому» календарю) Capcom выпустит четыре крупных проекта, из которых два принадлежат франшизе Resident Evil.

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Один из них уже известен — это ремейк Resident Evil 3, запланированный к выходу 3 апреля. А вот что за второй проект, пока остаётся тайной. Впрочем, тайна эта вовсе не за семью печатями, поскольку, по предыдущим сведениям Dusk Golem’а, это точно не Resident Evil 8, а что-то другое. Также не стоит надеяться на новую Dino Crisis: согласно утечке, Capcom планировала продолжить серию, но несколько лет назад передумала и положила Dino Crisis обратно «в стол».

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Если продолжать верить инсайдеру, то Capcom подробнее расскажет о своих планах на грядущий финансовый год в рамках отчёта по итогам уходящего финансового года.

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