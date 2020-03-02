Когда Bethesda разрабатывала идею Fallout 76, она была уверена, что игровой процесс, в котором игроки вступали бы в контакт с другими игроками (PvP), в данной игре «прокатит». Но не тут-то было: Fallout 76 была очень прохладно принята сообществом, а статистика показала, что именно PvE-активность пользуется наибольшей популярностью.

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Как следствие, Bethesda адаптировалась и в прошлом году представила обновление Wastelanders, призванное расширить PvE-контент Fallout 76, добавив в игру NPC и огромное количество новых квестов. А в беседе с изданием USGamer главный маркетолог Bethesda Пит Хайнс заявил, что для компании стало неожиданностью то, как мало игроков в Fallout 76 заинтересованы в PvP, и насколько популярными оказались PvE-активности.

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По мнению Хайнса, разработчики изначально пошли по неверному пути, но сейчас исправляются. Почему вообще авторы изначально решили, что поклонникам Fallout может быть интересно PvP, журналисты не спросили, а жаль. Кстати, ниже можно ознакомиться с 17-минутной записью игрового процесса крупного обновления Fallout 76 Wastelanders.

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Обновление планируется к выходу седьмого апреля. Кстати, в этот же день Fallout 76 доберётся до Steam.