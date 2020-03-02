Разработчики из Cloud Imperium представили новый трейлер Star Citizen, посвящённый теме выживания. Вы не поверите, но оно здесь будет, но не такое комплексное, как в лучших жанровых проектах.

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Самое главное — героям придётся пить и есть. Удивительно, но от полного отказа употреблять съестное умереть не получится. Зато регулярный приём пищи будет давать бонусы к характеристикам персонажа. А лекарства станут повышать регенерацию здоровья.

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Или вот температурный режим. Его тоже придётся соблюдать. Так, на разных планетах температура окружающей среды будет разная. Поэтому главному герою придётся регулярно менять экипировку. Если игнорировать данный момент, то сначала игрок увидит определённые визуальные эффекты от ухудшающегося самочувствия своего подопечного, после этого последует медленная, но смерть персонажа.

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В конце заметки мы просто обязаны отметить, что на разработку Star Citizen уже собрано неприлично много денег (более 270 миллионов долларов), но о дате релиза финальной версии пока ничего не слышно. А ещё игра начинает устаревать в визуальном плане — на лица персонажей в новых роликах уже просто неприятно смотреть.