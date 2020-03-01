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В Сеть просочились скриншоты сетевого шутера Project A от авторов League of Legends

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Riot Games при поддержке крупных игровых изданий продолжает нагнетать «хайп» вокруг своего сетевого боевика под кодовым названием Project A. Согласно утечкам, проект называется Valorant, но сегодня речь не об этом: юго-восточноазиатское подразделение портала IGN якобы случайно «слило» в Сеть несколько снимков экрана новинки.

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В начале этой недели, кстати, в Сеть уже попадала информация о том, что Riot Games официально огласит название своего шутера и поведает о нём дополнительные подробности уже второго марта, так что утечка скриншотов в этой связи выглядит вполне закономерной.

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Напомним, что Project A напоминает (по крайней мере, на бумаге) смесь Counter-Strike и Overwatch; в том смысле, что основной упор здесь сделан на стрельбу и другие механические навыки, присущие шутерам, однако не обойдётся и без системы героев с уникальными способностями на выбор.

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В Сеть просочились скриншоты сетевого шутера Project A от авторов League of Legends
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