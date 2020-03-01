В Сеть просочились скриншоты сетевого шутера Project A от авторов League of Legends
Riot Games при поддержке крупных игровых изданий продолжает нагнетать «хайп» вокруг своего сетевого боевика под кодовым названием Project A. Согласно утечкам, проект называется Valorant, но сегодня речь не об этом: юго-восточноазиатское подразделение портала IGN якобы случайно «слило» в Сеть несколько снимков экрана новинки.
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В начале этой недели, кстати, в Сеть уже попадала информация о том, что Riot Games официально огласит название своего шутера и поведает о нём дополнительные подробности уже второго марта, так что утечка скриншотов в этой связи выглядит вполне закономерной.
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Напомним, что Project A напоминает (по крайней мере, на бумаге) смесь Counter-Strike и Overwatch; в том смысле, что основной упор здесь сделан на стрельбу и другие механические навыки, присущие шутерам, однако не обойдётся и без системы героев с уникальными способностями на выбор.
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