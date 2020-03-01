Студия People Can Fly оказалась одной из тех немногих, кто не побоялся приезжать на PAX East 2020, ссылаясь на COVID-19. Так-то оно очень разумно со стороны руководства: в отсутствие крупных участников ей будет уделено больше внимания, чем было бы при нормальных условиях. В рамках мероприятия разработчики представили свежий трейлер, в котором продемонстрировали красоты мира планеты Инок.

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Здесь нам и пустыни, и заснеженные горы, и кошмар для страдающих трипофобией, и живописные леса. В общем, планета Инок богата природными биомами, и здесь определённо есть, чем полюбоваться.

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Напоминаем, что изначально человечество возлагало на Инок большие надежды и отправило туда огромную экспедиционную группу колонизаторов. Впоследствии планета потерпела катастрофу, а нашей основной задачей в игре станет поиск чего-то, издающего загадочный сигнал. Это что-то — явно разумное и могущественное.

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Релиз Outriders запланирован на праздничный сезон (обычно это ноябрь—декабрь) этого года.