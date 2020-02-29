Авторы Pathfinder: Wrath Of The Righteous показали боевую систему игры
Студия Owlcat Games привезла рабочую версию ролевой игры Pathfinder: Wrath Of The Righteous на выставку PAX East 2020. Там же журналисты профильного издания Gamespot ознакомились с новинкой и записали полученный во время знакомства геймплей.
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Всё внимание в видео уделяется сложным взаимоотношениям пятёрки героев с полчищем врагов. Собственно, демонстрация «боёвки» — ключевая особенность представленного ролика. А недруги здесь хороши. Они лезут со всех сторон, прорывают ворота, не стесняются пробираться по крышам и подзывать подмогу в виде огромных монстров. Игроку же остаётся пользоваться активной паузой, ловко орудовать умениями и помнить про важность «позиционки».
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Релиз Pathfinder: Wrath Of The Righteous должен случиться только в будущем году. Если разработчики сумеет справиться со своими амбициями.
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