Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Авторы Pathfinder: Wrath Of The Righteous показали боевую систему игры

+
Лютый слив 2080 ASUS ДЕШЕВЛЕ любой другой 2080
2080 Super по СУПЕРцене, дешевле нет нигде
1000 товаров по 1 рублю в Ситилинке
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
Снижена цена на 2060 EVGA KO на базе GPU RTX 2080

Студия Owlcat Games привезла рабочую версию ролевой игры Pathfinder: Wrath Of The Righteous на выставку PAX East 2020. Там же журналисты профильного издания Gamespot ознакомились с новинкой и записали полученный во время знакомства геймплей.

реклама

Всё внимание в видео уделяется сложным взаимоотношениям пятёрки героев с полчищем врагов. Собственно, демонстрация «боёвки» — ключевая особенность представленного ролика. А недруги здесь хороши. Они лезут со всех сторон, прорывают ворота, не стесняются пробираться по крышам и подзывать подмогу в виде огромных монстров. Игроку же остаётся пользоваться активной паузой, ловко орудовать умениями и помнить про важность «позиционки».

реклама

Релиз Pathfinder: Wrath Of The Righteous должен случиться только в будущем году. Если разработчики сумеет справиться со своими амбициями.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

owlcat games pathfinder wrath of the righteus
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Авторы Pathfinder: Wrath Of The Righteous показали боевую систему игры
+
Движок DOOM Eternal способен выдавать до тысячи кадров в секунду
9
Ubisoft анонсировала ремейк Trackmania Nations
4
Конференцию GDC 2020 перенесли на лето из-за коронавируса
1
Rockstar опубликовала у себя на сайте новые постеры, которые показались всем намёком на GTA VI
12
Фанаты продолжают находить намёки на новую Silent Hill от Хидео Кодзимы
6

Интересные материалы

Сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт?
21 февраля 2020 120
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS GeForce GTX 1080 Ti
20 февраля 2020 129
Лучшие видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 30 тысяч рублей: февраль 2020
19 февраля 2020 34
В погоне за производительностью: видеокарты – февраль 2020
26 февраля 2020 24
Обзор корпуса Fractal Design Define 7
20 февраля 2020 121
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS GeForce GTX 1080
27 февраля 2020 65

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Лучшие процессоры для игрового компьютера стоимостью до 30 тысяч рублей: февраль 2020
41
Выбираем идеальный бюджетный процессор для игр - Intel vs AMD
131
AMD Radeon RX 5700: чертик из табакерки
Меняем Core i3-4160 на Core i5-4690K в связке с GeForce 1650 Super
43
Обзор материнской платы Azerty H55 под сокет 1156 - лучше поздно...
21
Красивая бюджетная сборка или Фен-Шуй для народа, ищем пределы разумной экономии
26
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 2070 Super JetStream LE (NE6207S019P2-1040J)
9

Сейчас обсуждают

smaximaa
18:50
шланг, а тебе не нужен мозг я смотрю
Движок DOOM Eternal способен выдавать до тысячи кадров в секунду
Shock Memes
18:49
Действительно, хотят деньги за работу свою, жлобы
Ubisoft анонсировала ремейк Trackmania Nations
smaximaa
18:48
жиза
Движок DOOM Eternal способен выдавать до тысячи кадров в секунду
Илья Ламанов
18:48
Средняя цена 2080ти 82-84, если 3080ти на 50% производительные то стоить она должна около 120. Нормально чё, покупаем. Наверно только у 2-3 процентов геймеров есть 2080ти,а этих будет ещё меньше.
Новая видеокарта GeForce RTX 3080 Ti Ampere продемонстрировала производительность на 50% выше GeForce RTX 2080 Ti
warmuza
18:47
через сколько времени игры появляется?
AMD признала и частично решила проблему с чёрным экраном у карт серии RX 5000
warmuza
18:46
о ком речь?
AMD признала и частично решила проблему с чёрным экраном у карт серии RX 5000
Твоя мамка
18:46
Там уже rtx 2050 за 50$ будет ее разрывать в щепки
AMD признала и частично решила проблему с чёрным экраном у карт серии RX 5000
Твоя мамка
18:45
А ему лишь бы серануть
AMD признала и частично решила проблему с чёрным экраном у карт серии RX 5000
Твоя мамка
18:45
Амдбойском
AMD признала и частично решила проблему с чёрным экраном у карт серии RX 5000
Твоя мамка
18:40
Ахаха ты серьезно?
AMD признала и частично решила проблему с чёрным экраном у карт серии RX 5000
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем