Разработчики из Rockstar Games опубликовали на своём сайте странные логотипы с лёгким, так сказать, налётом футуризма. Свеженьких картинок набралось три. Что они означают — интересный вопрос.

реклама

Самые дотошные пользователи стали предполагать, что речь идёт о новой игре. Кто-то обратил внимание на цифру «1998», внимание других привлёк этот странный робот.

реклама

Никаких дополнительных сведений представлено не было. Вполне возможно, что это никакие не намёки от Rockstar, а просто свеженькие картинки.

реклама

В условиях полнейшего информационного голода приходится довольствоваться даже такими малозначительными публикациями. Ведь достоверных сведений о GTA VI и первых интригующих подробностей придётся ещё ждать, видимо, долго.