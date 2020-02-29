Rockstar опубликовала у себя на сайте новые постеры, которые показались всем намёком на GTA VI
Разработчики из Rockstar Games опубликовали на своём сайте странные логотипы с лёгким, так сказать, налётом футуризма. Свеженьких картинок набралось три. Что они означают — интересный вопрос.
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Самые дотошные пользователи стали предполагать, что речь идёт о новой игре. Кто-то обратил внимание на цифру «1998», внимание других привлёк этот странный робот.
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Никаких дополнительных сведений представлено не было. Вполне возможно, что это никакие не намёки от Rockstar, а просто свеженькие картинки.
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В условиях полнейшего информационного голода приходится довольствоваться даже такими малозначительными публикациями. Ведь достоверных сведений о GTA VI и первых интригующих подробностей придётся ещё ждать, видимо, долго.
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