Epic Games назвала «дико неточными» сведения аналитиков о доходности Fortnite
Аналитики компании SuperData нередко радуют интересующихся статистикой представителей игрового сообщества сведениями о выручке той или иной студии или издательства. На прошлой неделе компания опубликовала статистику по Fortnite, из которой следует, что доходы от популярнейшей королевской битвы достигли минимума с ноября 2017 года.
реклама
В своих отчётах SuperData ссылается на «проверенную методику и процесс проверки», однако в случае с Fortnite, похоже, система дала серьёзный сбой, поскольку представитель Epic Games обратился к деловому изданию Games Industry, дабы донести до широкой общественности, что сведения SuperData не соответствуют действительности.
рекламаПо словам представителя Epic Games, компания расстроена тем фактом, что SuperData неоднократно публиковала «дико неточные» отчёты по Fortnite, используя «сомнительную методологию». Как заявил представитель Epic Games, сведения SuperData касательно выручки Fortnite не соответствуют реальности, при этом имеется в виду не конкретный отчёт, а статистика SuperData вообще.
Между тем SuperData уже прокомментировала негодование Epic Games, заявив, что уверена в своей методике, и отрекаться от ранее опубликованных сведений по Fortnite не собирается. Впрочем, об этом их никто и не просил; просто назвали сведения «дико неточными». Предоставив, так сказать, пищу для размышлений.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила