Аналитики компании SuperData нередко радуют интересующихся статистикой представителей игрового сообщества сведениями о выручке той или иной студии или издательства. На прошлой неделе компания опубликовала статистику по Fortnite, из которой следует, что доходы от популярнейшей королевской битвы достигли минимума с ноября 2017 года.

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В своих отчётах SuperData ссылается на «проверенную методику и процесс проверки», однако в случае с Fortnite, похоже, система дала серьёзный сбой, поскольку представитель Epic Games обратился к деловому изданию Games Industry, дабы донести до широкой общественности, что сведения SuperData не соответствуют действительности.

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По словам представителя Epic Games, компания расстроена тем фактом, что SuperData неоднократно публиковала «дико неточные» отчёты по Fortnite, используя «сомнительную методологию». Как заявил представитель Epic Games, сведения SuperData касательно выручки Fortnite не соответствуют реальности, при этом имеется в виду не конкретный отчёт, а статистика SuperData вообще.

Между тем SuperData уже прокомментировала негодование Epic Games, заявив, что уверена в своей методике, и отрекаться от ранее опубликованных сведений по Fortnite не собирается. Впрочем, об этом их никто и не просил; просто назвали сведения «дико неточными». Предоставив, так сказать, пищу для размышлений.