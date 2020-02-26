Состоялся релиз облагороженной версии оригинальной Wasteland
Серия постапокалиптических игр Wasteland началась ещё в далёком-предалёком по меркам игровой индустрии 1988 году. Сейчас оценить классику могут только большие ценители антиквариата, поэтому студия inXile Entertainment в конце 2018 года решила официально объявить о работе над облагороженной версией (ремастером). Прошёл год и несколько месяцев, и вот, Wasteland Remastered уже доступен для прохождения. В Steam игра предлагается за 360 рублей.
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Отметим, что в Wasteland Remastered представлена более или менее соответствующая современным требованиям графика, а также был улучшен пользовательский интерфейс. Естественно, ключевые моменты — сюжет и непосредственно игровой процесс — затронуты не были.
рекламаПопутно в inXile Entertainment готовится Wasteland 3, релиз которой запланирован на середину мая.
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