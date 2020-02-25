Чуть больше, чем за месяц до релиза Capcom разрешила игровым изданиям и блогерам сыграть в демоверсию ремейка Resident Evil 3, и вот, несколько минут назад YouTube начал спешно пополняться соответствующими видеозаписями прохождения. Все из них мы в рамках данного материала указывать не станем, а отберём лишь несколько наиболее продолжительных.

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Вместе с тем в официальном блоге PlayStation появились новые подробности проекта. Поскольку перед нами ремейк, а не ремастер, то следует ожидать много изменений. Capcom ещё во время анонса уточняла, что ремейк Resident Evil 3 подвергся более агрессивным изменениям, чем ремейк Resident Evil 2, так что давайте по порядку.

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Раккун-сити воссоздан с высоченным уровнем детализации, а сам город и его улицы стали гораздо просторнее, чем в оригинальной Resident Evil 3. Также появятся новые магазины и локации, включая расширенную станцию метро, запутанную канализационную сеть и детализированный магазин пончиков.

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Джилл Валентайн научилась новым приёмчикам, в том числе новому манёвру ускользания от атак зомби, её боевой нож портиться не будет, а одним из ключевых навыков выживания станет умение мастерить боеприпасы. Также для расправы с зомби важно использовать окружение: разработчики приводят в пример стрельбу по взрывоопасным бочкам и электрощиткам как метод противодействия группам зомби.

Немезис стал более крупным, сильным и стойким: по сравнению с Тираном (Мистером X) из Resident Evil 2 это настоящий жуткий неостановимый монстр. Разработчики рекомендуют бежать от Немезиса и сражаться с ним только тогда, когда преимущество на вашей стороне. Получив критический урон, Немезис может «дропнуть» необходимые Джилл припасы.

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Впрочем, напряжения можно избежать, если выбрать пониженный уровень сложности, который порадует более слабыми врагами, регенерацией здоровья и изобилием боеприпасов. Релиз игры запланирован на 3 апреля, а перед релизом выйдет публичная демоверсия.