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Blizzard экспериментирует с большими изменениями в Overwatch

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В начале этого года Blizzard решила, что пора сильнее вовлечь игровое сообщество в процесс поддержки Overwatch и представила «Лабораторию» — специальный режим, в котором разработчики на добровольцах будут тестировать различные экспериментальные изменения в игровом процессе. Система появится в игре уже сегодня вечером, и первым экспериментом станет изменение распределения ролей при поиске матчей.

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Как известно, осенью прошлого года в Overwatch была введена долгожданная многими структура, при которой в соревновательных, быстрых и некоторых аркадных матчах в обязательном порядке присутствуют по два персонажа классов танка, урона и поддержки. Всё бы ничего, но Overwatch позиционируется как шутер, поэтому абсолютное большинство игроков в нём предпочитают играть за героев класса «Урон»; как результат, поиск матча на этом классе может занимать больше времени, чем продолжительность самого матча.

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Причина — катастрофическая нехватка искренних любителей «танковать». С этим надо что-то делать, и Blizzard решила с помощью «Лаборатории» отдать на суд общественности изменённую структуру матчей: вместо двух танков, двух убийц и двух героев поддержки в экспериментальном варианте будут сражаться по одному танку, три убийцы и два героя поддержки с каждой стороны. Для компенсации просадки танкующего потенциала Blizzard также представит экспериментальные изменения баланса героев-танков, которые по своему игровому процессу занимают промежуточное положение между «Танком» и «Уроном».

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Важно понимать, что эти изменения экспериментальные и далеко не факт, что они будут перенесены в основную игру. Blizzard прислушается к отзывам игроков (напоминаем, подавляющая их часть — любители стрелять), а также проследит за тем, как это повлияло, и повлияло ли вообще на сокращение времени ожидания матча на классе «Урон».

Пока что игроки двояко относятся к эксперименту: с одной стороны, с увеличением числа героев-убийц в матчах возрастёт скиллозависимость игры, с другой стороны, пропадёт тот шарм Overwatch. Остаётся лишь решить для себя, что важнее: шарм или вознаграждение навыков.

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