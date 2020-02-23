Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Авторы серии стелс-игр Styx анонсировали Rogue Lords, только скриншотов и видео пока нет

+
RTX 2080 - цена РУХНУЛА
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
ASUS RTX 2070 - очень низкая цена для крутого бренда

Разработчики из студии Cyanide совместно с Leikir Studio заняты в данный момент созданием Rogue Lords. Если что, это трёхмерный «рогалик», у которого пока нет ни официальных скриншотов, ни видео. Но зато есть описание, которое можно посчитать довольно интересным. Кстати, за создание проекта отвечают люди, которые ранее уже успели выпустить Call of Cthulhu и игры серии Styx.

реклама

Итак, история Rogue Lords будет происходить в XVII веке. Самая интересная вещь связана с главным героем. Он, представьте себе, дьявол. Когда-то нашему «плохишу» пришлось свыкнуться с обидным поражением, но он жаждет реванша. Поэтому ему нужно срочно набирать силы, распространяя чернь по всему миру. Мерзкий тип, да.

реклама

У героя будут последователи. Знаменитые личности: Дракула, Кровавая Мэри, Барон Суббота, Белая Леди и другие. Сражения в Rogue Lords будут проходить в пошаговом режиме. Игроку придётся продумывать каждый свой шаг и умело применять способности. Не стоит забывать, что мы дело имеем с «рогаликом». То есть, в случае обидного проигрыша всё придётся начинать заново.

Нам осталось дождаться скриншотов, видео и прочих важных вещей, которые должны были быть уже на анонсе. Rogue Lords выйдет на PC, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Точно даты релиза нет. Вообще, у проекта ничего пока нет, но есть анонс. Это странно, так нельзя делать.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

cyanide leikir studio rogue lords
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Авторы серии стелс-игр Styx анонсировали Rogue Lords, только скриншотов и видео пока нет
+
В Сеть просочилась пачка скриншотов из ремейка Resident Evil 3
3
DOOM Eternal: 9 минут игрового процесса на повышенном уровне сложности
2
И один в поле воин: геймер смог в одиночку уронить рейтинг игры на Metacritic
13
Художник Crytek показал, как выглядел бы современный Crysis
38
СМИ: Baldur’s Gate III выйдет в этом году по программе раннего доступа
3

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS GeForce GTX 1080 Ti
20 февраля 2020 112
Сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт?
21 февраля 2020 111
Лучшие видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 30 тысяч рублей: февраль 2020
19 февраля 2020 34
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: февраль 2020
12 февраля 2020 73
NVIDIA GeForce GTX 1660, как дела? Super!
10 февраля 2020 48
Топ лучших игровых компьютеров до 70 тысяч рублей: февраль 2020
16 февраля 2020 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Топ-3 телевизора 4K UHD диагональю 55” до 30 000 рублей в российском Tmall на AliExpress
12
ТОП 5 новинок от Xiaomi с AliExpress, о которых Вы точно не знали. Умная раковина от Xiaomi
3
Пересидеть на Ryzen 3 до выхода Ryzen 4000 и снижения цен на Ryzen 3000
33
Огромные 4K-телевизоры в магазине Tmall на AliExpress: 55-дюймовый LG за 33 000 рублей
3
Железный занавес – самые классные корпусные вентиляторы, которые нельзя купить в России
71
AMD Radeon RX 5700 XT: видеокарта - сюрприз
20
Обзор видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 5700 OC Gaming
44
Лучшие игровые компьютеры стоимостью до 80 тысяч рублей: февраль 2020
4

Сейчас обсуждают

CoolCmd
16:27
изготовлен
Коробочный вариант AMD Ryzen 5 3500 замечен на японских прилавках
Елисей Творимиров
16:27
Не надоели эти наивные мантры?
Пересидеть на Ryzen 3 до выхода Ryzen 4000 и снижения цен на Ryzen 3000
GumanoidT
16:24
*ть! Где хоть один предохранитель на +12V доп.питания? Это модно сейчас так стало не распаивать копеечный предохранитель на карту за 500 баксов?? И забаньте кто идиота снизу.
Обзор видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 5700 OC Gaming
timon55
16:24
"10-ядерный процессор оказался почти в 2 раза по TDP меньше" Сейчас надеюсь понятно?.
10-ядерный процессор Intel Core i9-10900 оказался почти в 2 раза медленнее AMD Ryzen 9 3900X
indieeugene
16:24
Однако в Everest\Aida CPU Queen Q6600@3,7 набирал ровно 30000 баллов, а R1200@4,1 набирает ровно 34000. Это два 4ех ядерных 4ех поточных процессора разогнанных до предела. Где прогресс?
Пересидеть на Ryzen 3 до выхода Ryzen 4000 и снижения цен на Ryzen 3000
Satoshi Araki
16:22
Включенные лучи по умолчанию так или иначе стоит ожидать с выходом нового поколения консолей. Но у амд проблем не будет, у них ожидается программная поддержка лучей. Даже сейчас игры играются с лучами...
В сети появились спецификации GPU Ampere от Nvidia
Freeman00
16:15
можно ссылку на ролик или саму демку ?
Художник Crytek показал, как выглядел бы современный Crysis
k2viper
16:11
Для этого нужно начать работать, и желательно было учиться и не воротить нос от работы. Есть полно так называемых безработных, которые вполне трудоспособны и могли бы трудиться, но им "западло" пахать...
Пересидеть на Ryzen 3 до выхода Ryzen 4000 и снижения цен на Ryzen 3000
Акакий Жопиков
16:10
я говорю про линейку топовых обогревателей типа 3950\3990, 9700\9900. что было когда то, меня не интересует. я уже молчу про то, какая мать и память нужна рузенам
10-ядерный процессор Intel Core i9-10900 оказался почти в 2 раза медленнее AMD Ryzen 9 3900X
Leonid Shagidullin
15:59
"Адекватные ценники"? Вы из какой галактики прилетели? Тем более, что застой с Lynnfield до Coffee Lake, когда 4/8 были мейнстримом для всех несколько сложно оправдать, 6/6 и 6/12 дали, только когда Р...
10-ядерный процессор Intel Core i9-10900 оказался почти в 2 раза медленнее AMD Ryzen 9 3900X
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем