Разработчики из студии Cyanide совместно с Leikir Studio заняты в данный момент созданием Rogue Lords. Если что, это трёхмерный «рогалик», у которого пока нет ни официальных скриншотов, ни видео. Но зато есть описание, которое можно посчитать довольно интересным. Кстати, за создание проекта отвечают люди, которые ранее уже успели выпустить Call of Cthulhu и игры серии Styx.

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Итак, история Rogue Lords будет происходить в XVII веке. Самая интересная вещь связана с главным героем. Он, представьте себе, дьявол. Когда-то нашему «плохишу» пришлось свыкнуться с обидным поражением, но он жаждет реванша. Поэтому ему нужно срочно набирать силы, распространяя чернь по всему миру. Мерзкий тип, да.

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У героя будут последователи. Знаменитые личности: Дракула, Кровавая Мэри, Барон Суббота, Белая Леди и другие. Сражения в Rogue Lords будут проходить в пошаговом режиме. Игроку придётся продумывать каждый свой шаг и умело применять способности. Не стоит забывать, что мы дело имеем с «рогаликом». То есть, в случае обидного проигрыша всё придётся начинать заново.

Нам осталось дождаться скриншотов, видео и прочих важных вещей, которые должны были быть уже на анонсе. Rogue Lords выйдет на PC, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Точно даты релиза нет. Вообще, у проекта ничего пока нет, но есть анонс. Это странно, так нельзя делать.