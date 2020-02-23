До выхода ремейка Resident Evil 3 остаётся чуть больше месяца, однако некоторые недобросовестные товарищи уже слили в Сеть предоставленные им Capcom для предварительных обзоров скриншоты. Поступок с одной стороны некрасивый, а с другой — о чём бы мы без него тогда сегодня писали новостную заметку? Помимо скриншотов в Сеть также слили концепт-арты, но их мы в рамках данного материала, пожалуй, опустим.

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Resident Evil 3 выйдет 3 апреля на всех актуальных платформах.

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