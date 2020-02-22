Излишек свободного времени не всегда используется правильно: в большинстве случаев время просто «прожигается» или, что гораздо хуже, расходуется на мелкие пакости в Интернете. К числу последних относится безымянный «энтузиаст», который зашёл на Reddit и похвастался (по понятным причинам, соответствующий пост был удалён администрацией Reddit): ему в одиночку удалось почти до плинтуса уронить пользовательский рейтинг пары игр на агрегаторе оценок Metacritic.

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Схема простая: Metacritic рассчитывает на сознательность пользователей, и наш антигерой воспользовался этим, чтобы создать множество аккаунтов и с каждого проголосовать за игру нулём баллов. Жертвами атаки стали хардкорный шутер Insurgency Sandstorm и метроидвания Kunai. Поскольку данные игры не очень популярны и имеют небольшое количество пользовательских оценок, для достижения поставленной задачи было достаточно всего нескольких десятков повторений действий.

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Впрочем, авторы игры могут обжаловать оценочную бомбардировку и запросить удаление её последствий. В случае с Kunai так и произошло, а вот Insurgency Sandstorm до сих пор «покрасневшая».