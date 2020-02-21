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Авторы глобальной стратегии Humankind рассказали, как важен ландшафт в их игре

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Прошлым летом авторы Endless Space и Endless Legend наконец-то анонсировали Humankind — глобальную стратегию в привычном по серии Sid Meier’s Civilization историческом сеттинге. Старой доброй «Цивилизации» давно нужен реальный конкурент, поэтому данная новость была воспринята с большим энтузиазмом. С тех пор разработчики периодически публиковали подробности, и вот, очередь дошла до, пожалуй, самого главного — влияния ландшафта на игровой процесс.

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Главный элемент — «трёхмерность» пространства в Humankind: у карт могут быть не только равнины и возвышенности, но также низины, и все они логичным образом влияют на игровой процесс. Так, например, войскам противника будет сложнее атаковать ваши расположенные на возвышенности отряды, а армия, оказавшаяся в низинах, может легко стать жертвой массированного обстрела. В том числе без возможности нанесения ответного удара, если противник закрепился на возвышенностях с крутыми склонами. Также ландшафт важен для разведки: очевидно, что с холма видно дальше и лучше, чем из ямы.

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Разработчики стараются сделать игровую карту в Humankind максимально реалистичной: при приближении к полюсам и экватору будет соответствующим образом меняться климат, что влияет на произрастающие растения и расположение различных ресурсов. Иными словами, никакого господства и благополучия не будет, если изолироваться на своём уютном клочке земли. Наконец, исследовать территорию важно, чтобы первым находить чудеса природы: разработчики в курсе, что многие страны известны благодаря их природе, так что и в Humankind можно сделать своё государство знаменитым, завладев территорией, к примеру, с самой высокой горой.

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Humankind должна выйти в этом году, но пока без конкретики.

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