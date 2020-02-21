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Развитием франшизы Kerbal Space Program будет заниматься специальная студия

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Теперь уже серия симуляторов космического инженера Kerbal Space Program ходит, что называется, по рукам: оригинал разрабатывался студией Squad, затем франшизу приобрела Take-Two Interactive, вернее, её инди-издательское подразделение Private Division, и создание сиквела доверили коллективу Star Theory Games.

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Но скоро этой чехарде придёт конец: Take-Two объявила, что теперь развитием Kerbal Space Program будет специальная студия. Название не опубликовали, но как минимум руководящий состав будет набран из «верхушки» Star Theory.

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Напомним, что Kerbal Space Program 2 запланирована к выходу в грядущем финансовом году (1 апреля 2020 — 31 марта 2021 в переводе на привычный календарь).

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Теги

take-two interactive squad private division kerbal space program kerbal space program 2 star theory
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Алексей Кутерев
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Dzhereli
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Развитием франшизы Kerbal Space Program будет заниматься специальная студия
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