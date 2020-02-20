Ролевой стратегический экшен Mount & Blade II Bannerlord пребывает в статусе разработки так долго (примерно 8 лет), что многие уже попросту отчаялись и перестали ждать. Что ж, несколько часов назад разработчики из TaleWorlds Entertainment дали понять, что отчаяние — страшный грех — и огласили дату выхода игры: 31 марта этого года. Правда, речь пока идёт о раннем доступе в Steam, Epic Games Store и собственном магазине студии-разработчика.

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Ранняя версия будет довольно богатой в контентном и геймплейном планах, однако авторы просят игроков проявить понимание и не судить данную версию игры слишком уж строго: ошибки и недочёты в ней наверняка будут. Информации пока не очень много, но вскоре после раннего релиза авторы обещают поведать больше подробностей. В системе раннего доступа Mount & Blade II продержат примерно год.

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Напомним, что действие Mount & Blade II разворачивается в вымышленном государстве Кальрадия за двести лет до событий Mount & Blade Warband.