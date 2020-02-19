Разработчики экшена Biomutant настолько редко рассказывают о своём проекте, что заинтересованная им часть игрового сообщества уже по привычке проверяет их «на наличие пульса». Сегодня студия Experiment 101 подала признаки жизни и опубликовала заметку, в которой заверила фанатов в том, что разработка Biomutant продолжается.

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Более того, сейчас студия как никогда сосредоточена и делает всё возможное, чтобы Biomutant стала их лучшим проектом. Финальные этапы производства проекта подобного масштаба отнимают огромное количество ресурсов и отличаются непредсказуемостью, поэтому авторы огласят дату выхода Biomutant тогда, когда будут полностью готовы в том, что им удастся её соблюсти.