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Авторы Biomutant успокоили фанатов: разработка игры продолжается

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Разработчики экшена Biomutant настолько редко рассказывают о своём проекте, что заинтересованная им часть игрового сообщества уже по привычке проверяет их «на наличие пульса». Сегодня студия Experiment 101 подала признаки жизни и опубликовала заметку, в которой заверила фанатов в том, что разработка Biomutant продолжается.

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Более того, сейчас студия как никогда сосредоточена и делает всё возможное, чтобы Biomutant стала их лучшим проектом. Финальные этапы производства проекта подобного масштаба отнимают огромное количество ресурсов и отличаются непредсказуемостью, поэтому авторы огласят дату выхода Biomutant тогда, когда будут полностью готовы в том, что им удастся её соблюсти.

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thq nordic biomutant experiment 101
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