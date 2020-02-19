Авторы Biomutant успокоили фанатов: разработка игры продолжается
Разработчики экшена Biomutant настолько редко рассказывают о своём проекте, что заинтересованная им часть игрового сообщества уже по привычке проверяет их «на наличие пульса». Сегодня студия Experiment 101 подала признаки жизни и опубликовала заметку, в которой заверила фанатов в том, что разработка Biomutant продолжается.
реклама
Более того, сейчас студия как никогда сосредоточена и делает всё возможное, чтобы Biomutant стала их лучшим проектом. Финальные этапы производства проекта подобного масштаба отнимают огромное количество ресурсов и отличаются непредсказуемостью, поэтому авторы огласят дату выхода Biomutant тогда, когда будут полностью готовы в том, что им удастся её соблюсти.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила