Дебютный трейлер Men of War II: Arena — новой стратегии от авторов «В тылу врага»
Компания 1C Entertainment совместно с Best Way представили дебютный трейлер стратегии Men of War II: Arena. Представленный проект является продолжателем идей знаменитой игровой серии «В тылу врага». Также стало известно, что в скором времени стартует закрытое бета-тестирование игры, старт мероприятия намечен на 31 марта.
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В идейном плане Men of War II: Arena действительно перенимает всё самое лучшее, что было у проектов серии «В тылу врага». Геймплей с упором на тактику — ключевая особенность новинки. Разработчики обещают представить нам увесистую пачку интересных миссий для одиночного и кооперативного прохождения. Мультиплееру тоже будет уделяться достаточно много внимания.
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Среди других интересных и важных особенностей Men of War II: Arena следует отметить следующее:
- большая одиночная компания с привязкой к реальным историческим событиям;
- сотни боевых единиц, разработанных по реальным ТТХ военной техники Второй мировой;
- сетевые сражения в формате «5 на 5»;
- тотальная разрушаемость окружения;
- возможность перехода к управлению одним конкретным юнитом;
- система повреждения техники с привязкой к модулям.
рекламаРазработчики Men of War II: Arena особенно гордятся большим нововведением в серии — так называемой Линией фронта (здесь мы ожидаемо вспомнили о World of Tanks). Для победы над врагом в игре нужно будет контролировать массу параметров, заниматься организацией диверсий, угоном техники и многим другим.
рекламаИ ещё кое-что про тестирование. Подать заявку на «бету» можно на официальном сайте. Если не хотите испытывать удачу, то стоит присмотреться к покупке набора раннего доступа. Он даёт гарантированный доступ к мероприятию, но попросит взамен минимум 999 рублей.
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