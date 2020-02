Компания 1C Entertainment совместно с Best Way представили дебютный трейлер стратегии Men of War II: Arena. Представленный проект является продолжателем идей знаменитой игровой серии «В тылу врага». Также стало известно, что в скором времени стартует закрытое бета-тестирование игры, старт мероприятия намечен на 31 марта.

реклама

В идейном плане Men of War II: Arena действительно перенимает всё самое лучшее, что было у проектов серии «В тылу врага». Геймплей с упором на тактику — ключевая особенность новинки. Разработчики обещают представить нам увесистую пачку интересных миссий для одиночного и кооперативного прохождения. Мультиплееру тоже будет уделяться достаточно много внимания.

реклама

Среди других интересных и важных особенностей Men of War II: Arena следует отметить следующее:

большая одиночная компания с привязкой к реальным историческим событиям;

сотни боевых единиц, разработанных по реальным ТТХ военной техники Второй мировой;

сетевые сражения в формате «5 на 5»;

тотальная разрушаемость окружения;

возможность перехода к управлению одним конкретным юнитом;

система повреждения техники с привязкой к модулям.

реклама

Разработчики Men of War II: Arena особенно гордятся большим нововведением в серии — так называемой Линией фронта (здесь мы ожидаемо вспомнили о World of Tanks). Для победы над врагом в игре нужно будет контролировать массу параметров, заниматься организацией диверсий, угоном техники и многим другим.

реклама

И ещё кое-что про тестирование. Подать заявку на «бету» можно на официальном сайте . Если не хотите испытывать удачу, то стоит присмотреться к покупке набора раннего доступа. Он даёт гарантированный доступ к мероприятию, но попросит взамен минимум 999 рублей.