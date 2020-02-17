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Авторы Gran Turismo собираются увеличить частоту кадров в будущих играх серии до 240 к/с

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Если отбросить в сторону избитые шутки про «кинематографичный экспириенс», то чем выше частота кадров в игре, тем, естественно, лучше. Прекрасно это понимают и разработчики, поэтому, беседуя с представителем издания GT Planet, создатель серии PlayStation-гонок Gran Turismo Кадзунори Ямаути назвал одним из приоритетов достижение более высокой частоты кадров в будущих играх серии.

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На данном этапе разработчики намерены увеличить этот показатель до 120 кадров в секунду, а в будущем — и до заветных 240 кадров в секунду. По мнению господина Ямаути, высокая частота кадров гораздо сильнее влияет на игровой процесс и впечатления от него, чем повышение разрешения; 4K достаточно. Иными словами, если выбирать между дальнейшим повышением частоты кадров или разрешения, то Ямаути выбрал бы первый вариант.

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Между тем пользовательская база Gran Turismo Sport перевалила за 8 млн игроков, а за киберспортивными состязаниями по данной дисциплине наблюдали около более 47 млн человек.

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