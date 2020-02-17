Появились очень интересные новости, которые будут особенно интересны поклонникам дилогии StarCraft. Настоящие фанаты этих стратегий помнят, что компания Blizzard в своё время готовила экшен StarCraft: Ghost для консолей PlayStation 2, GameCube и Xbox. Проект в свет так и не вышел, его разработку отменила сама Blizzard. Полный список целевых платформ для проекта мы, кажется, не узнаем, но игра точно готовилась для Xbox. Подтверждение этому появилось только сейчас. Причём, весьма наглядное.

реклама

По всем объективным признакам, в Сеть «утекла» вполне рабочая версия StarCraft: Ghost для оригинальной Xbox. Иначе как объяснить факт появления скриншотов и видео, снятых прямиком с утекшего билда. Например, один из фанатов, имеющий доступ к рабочей версии StarCraft: Ghost, смог установить её на свою модифицированную Xbox 360 и даже записать видео игрового процесса. Главная героиня Нова смиренно бегает, расстреливает монстров с ближней дистанции и демонстрирует типичный подход Blizzard к моделированию женских персонажей в своих играх. На момент публикации данного материала ролик уже был удалён самим автором.

реклама

На представленном видео записано прохождение третьей миссии. Всё неудобство заключается в том, что мы смотрим на игровой процесс, записанный камерой с телевизора, да ещё и не под прямым углом. Но в Сети появилось и другое видео, более качественное. Вот оно.

реклама

И вот уже в нём геймплей из другой миссии захвачен напрямую с устройства — так легче оценить графическое исполнение StarCraft: Ghost и традиционное внимание Blizzard к деталям. Монстры, правда, выглядят ужасно даже для проекта уровня оригинальной Xbox. Но не стоит забывать, что мы имеем дело с незавершённым экшеном, релиз которого откладывался несколько раз.

реклама

Благодаря всё тем же безызвестным энтузиастам мы также имеем возможность оценить проект в статике. В Twitter появились скриншоты, на которых запечатлены внутреннее меню игры и совсем немножечко геймплея.

реклама

Официально разработку StarCraft: Ghost отложили на неопределённый срок в 2006 году. Остаётся надеяться, что когда-нибудь Blizzard вернётся к идее создания экшена во вселенной StarCraft. Даже если его выпустят только на консолях — ничего страшного, мы поймём.