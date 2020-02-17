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В Сеть попал рабочий билд StarCraft: Ghost — отменённого консольного экшена в знаменитой вселенной

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Появились очень интересные новости, которые будут особенно интересны поклонникам дилогии StarCraft. Настоящие фанаты этих стратегий помнят, что компания Blizzard в своё время готовила экшен StarCraft: Ghost для консолей PlayStation 2, GameCube и Xbox. Проект в свет так и не вышел, его разработку отменила сама Blizzard. Полный список целевых платформ для проекта мы, кажется, не узнаем, но игра точно готовилась для Xbox. Подтверждение этому появилось только сейчас. Причём, весьма наглядное.

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По всем объективным признакам, в Сеть «утекла» вполне рабочая версия StarCraft: Ghost для оригинальной Xbox. Иначе как объяснить факт появления скриншотов и видео, снятых прямиком с утекшего билда. Например, один из фанатов, имеющий доступ к рабочей версии StarCraft: Ghost, смог установить её на свою модифицированную Xbox 360 и даже записать видео игрового процесса. Главная героиня Нова смиренно бегает, расстреливает монстров с ближней дистанции и демонстрирует типичный подход Blizzard к моделированию женских персонажей в своих играх. На момент публикации данного материала ролик уже был удалён самим автором.

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На представленном видео записано прохождение третьей миссии. Всё неудобство заключается в том, что мы смотрим на игровой процесс, записанный камерой с телевизора, да ещё и не под прямым углом. Но в Сети появилось и другое видео, более качественное. Вот оно.

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И вот уже в нём геймплей из другой миссии захвачен напрямую с устройства — так легче оценить графическое исполнение StarCraft: Ghost и традиционное внимание Blizzard к деталям. Монстры, правда, выглядят ужасно даже для проекта уровня оригинальной Xbox. Но не стоит забывать, что мы имеем дело с незавершённым экшеном, релиз которого откладывался несколько раз.

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Благодаря всё тем же безызвестным энтузиастам мы также имеем возможность оценить проект в статике. В Twitter появились скриншоты, на которых запечатлены внутреннее меню игры и совсем немножечко геймплея.

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Официально разработку StarCraft: Ghost отложили на неопределённый срок в 2006 году. Остаётся надеяться, что когда-нибудь Blizzard вернётся к идее создания экшена во вселенной StarCraft. Даже если его выпустят только на консолях — ничего страшного, мы поймём.

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