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Valve огласила точную дату выхода Half-Life Alyx

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Valve не стала слишком уж долго мучать зажиточных поклонников «полураспадной» серии и несколько минут назад официально назвала точную дату выхода Half-Life Alyx. Надеть шлем виртуальной реальности и вновь очутиться в Сити-17 можно будет через полтора месяца — 23 марта. При желании и наличии совместимого оборудования на игру можно оформить предварительный заказ с 10-процентной скидкой (за 976,5 рублей).

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Напомним, что события Half-Life Alyx разворачиваются до событий Half-Life 2, а играть мы будем за Аликс Вэнс, помогающую своему отцу с организацией Сопротивления инопланетной расе, известной как Альянс.

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Также стоит напомнить, что до указанной в первом абзаце даты в Steam можно бесплатно играть во все части Half-Life, включая сторонние ответвления Opposing Force и Blue Shift. Таким образом Valve предлагает подготовиться к релизу Alyx тем, кто по каким-то необъяснимым (кроме возраста) причинам не прошёл всю серию много лет назад.

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