Devil May Cry 5 стала самой успешной частью серии
Devil May Cry 5 вышла в марте прошлого года, получила высоченные пользовательские оценки и стала вторым самым успешным релизом Capcom в Steam. Тенденция намекала на то, что Devil May Cry 5 имеет все шансы стать самой продаваемой частью серии, и вот, несколько часов назад эти предположения подтвердились на высшем уровне.
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Capcom обновила список своих «платиновых» проектов (которым удалось продаться тиражом в миллион копий и больше), и теперь Devil May Cry 5 гордо возвышается над другими играми серии с 3,1 млн проданных копий. Опережение, впрочем, смешное — продажи Devil May Cry 4 составляют ровно 3 млн копий — но такой науке, как статистика, важны даже такие мелочи.
рекламаСамым успешным проектом Capcom вообще продолжает быть Monster Hunter World с 14,9 млн копий. На втором и третьем местах — Resident Evil 5 и Resident Evil 6 с 7,6 и 7,4 млн проданных копий соответственно. Resident Evil 7 расположился на четвёртой позиции с 7 млн копий, а ремейк Resident Evil 2 — на седьмой с 4,96 млн копий.
Пользуясь случаем и явным преобладанием игр серии Resident Evil в пятёрке лидеров продаж Capcom, стоит напомнить, что ремейк Resident Evil 3 выйдет третьего апреля на всех актуальных платформах.
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