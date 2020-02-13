Глава Epic Games призвал игровых разработчиков отказываться от «лутбоксов»
Вчера глава студии Epic Games Тим Суини принял участие в конференции DICE Summit 2020, где выступил с осуждением системы «лутбоксов» в современных играх.
рекламаПо мнению господина Суини, в обозримом будущем игры будут всё активнее перевоплощаться в мощные социальные платформы, и если разработчики и издатели хотят сохранить доверие пользователей, то им необходимо отказываться от механик «казино» и «плати, чтобы победить» в своих играх. Следовательно, разработчикам нужно отказываться от «лутбоксов» и «доната».
рекламаТакже, по мнению Суини, разработчики и издатели игр должны максимально дистанцироваться от политики. Пользователи предоставляемых ими платформ должны иметь право высказывать свои мнения касательно тех или иных тем, однако сами платформы должны сохранять полный нейтралитет.
Сама Epic Games, кстати, потихоньку следует заветам своего основателя и руководителя. Так, в Fortnite применяется максимально прозрачная система получения косметического контента, наработки которой были применены в автомобильном футболе Rocket League после того как Epic Games приобрела её студию-разработчика Psyonix.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила