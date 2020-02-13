Вчера глава студии Epic Games Тим Суини принял участие в конференции DICE Summit 2020, где выступил с осуждением системы «лутбоксов» в современных играх.

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По мнению господина Суини, в обозримом будущем игры будут всё активнее перевоплощаться в мощные социальные платформы, и если разработчики и издатели хотят сохранить доверие пользователей, то им необходимо отказываться от механик «казино» и «плати, чтобы победить» в своих играх. Следовательно, разработчикам нужно отказываться от «лутбоксов» и «доната».

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Также, по мнению Суини, разработчики и издатели игр должны максимально дистанцироваться от политики. Пользователи предоставляемых ими платформ должны иметь право высказывать свои мнения касательно тех или иных тем, однако сами платформы должны сохранять полный нейтралитет.

Сама Epic Games, кстати, потихоньку следует заветам своего основателя и руководителя. Так, в Fortnite применяется максимально прозрачная система получения косметического контента, наработки которой были применены в автомобильном футболе Rocket League после того как Epic Games приобрела её студию-разработчика Psyonix.