В марте прошлого года в раннем доступе в Epic Games Store появилась промышленная «песочница» Satisfactory. Поскольку на тот момент Epic Games Store был ещё совсем молод и зелен, решение о распространении Satisfactory именно в этом сервисе было в штыки воспринято крикливой частью игрового сообщества. Впрочем, буквально спустя пару месяцев стало известно, что в EGS у Satisfactory всё замечательно, но пора и честь знать, поэтому уже «скоро» игра лишится статуса временного эксклюзива и появится на прилавках Steam.

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Что в понимании разработчиков «скоро», не вполне ясно, но предположим, что это случится 19 марта — именно в этот день исполнится год с момента раннего релиза Satisfactory.

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Напоминаем, что Satisfactory представляет собой симулятор строителя огромных (и не очень) фабрик и заводов. Игра очень быстро и крепко «затягивает», поэтому рекомендуется приступать к её прохождению лишь после выполнения всех дел «в реале».