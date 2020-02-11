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Sony напомнила о скором релизе игры-конструктора Dreams

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Компания Sony опубликовала релизный трейлер проекта Dreams. Напомним, это амбициозная «песочница», которая позволяет создавать небольшие игры внутри себя. Всё благодаря прекрасному набору инструментов. Тут уж, что называется, один раз увидеть. Но мы напомним, что здесь можно не только занимать самого себя творчеством, но и знакомиться с результатами работы других игроков.

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Релиз Dreams должен случиться уже 14 февраля. Все те доброжелатели, которые не побоялись «задонатить» разработчикам на ранних стадия создания игры, уже получили доступ к финальной версии.

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